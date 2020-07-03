وفاة الفنان القدير محمود جمعة

أعلن الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن وفاة الفنان الكبير محمود جمعة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتب "عادل" عبر صفحته قائلا : البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية.. وفاة الفنان و الشاعر الكبير محمود جمعه.. رحم اللهالفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".
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ويشار إلي ان كان تعرض الفنان الكبير إلي وعكه صحية منذ أيام نقل على إثرها إلي مستشفى بنها الجامعي، وذلك بعد دخوله في غيبوبة.
يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمود جمعة الدراميةمسلسل" قوت القلوب"، ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد.
وتدور أحداثه حول تعمل قوت كمدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.
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