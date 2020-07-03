في يوم واحد.. كارول سماحة تتخطى المليون مشاهدة بأغنيتها "Bon Voyage"

حققت الفنانة كارول سماحة بأغنيتها الجديدة "Bon Voyage"، أكثر من مليون مشاهدة، وذلك بعد يوم واحد من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية كلمات: كامالا خربيك، كارول سماحة، ليون، ألحان:يوسف، يان بيريير، توزيع:روجيرا بياكل، جمعت كارول فيها بين اللهجة اللبنانية واللغة الفرنسية.
شارك في الكليب من الجانب التمثيلي بجانب كارول الفنان والإعلامي باسل أزارو، الفنانة أميرة الشريف، ومن إخراج: بتول عرفة، وتم تصويره بالرغم من الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا، مع اتباع جميع قواعد السلامة والتعقيم.
تضمنت فكرة الكليب مكالمة رومانسية بين"كارول" و "باسل"بتقنيه "فيديو كول"، لتكتشف فتاة لديه في المنزل، لتقوم باتهامه بالخيانة عن طريق غنائها للأغنية، لتكتشف في نهاية الكليب بأنها شقيقته.
يذكر أن آخر إصدارات كارول الغنائية كانت من خلال أغنية "مش هعيش"، التي طرحتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 2 مليون، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: إسلام زكي.
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