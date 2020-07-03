أحمد وفيق لجمهوره: هو أي حد مشهور يبقى قدوة

وجه الفنان أحمد وفيق رسالة لجمهوره الذي يتخذ بعض الفنانين قدوة لهم، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
كتب "وفيق" عبر صفحته قائلًا: "احنا فاهمين القدوة غلط والله.. هو أي حد مشهور يبقى قدوةة..؟!! ماهو ممكن يبقي مشهور وأهبل.. كلمة قدوة اتهانت ياجماعة.. حمادة كلينتون، علق باحترام بدل ما أخليك قدوة".
تفاعل جمهور الفنان أحمد وفيق مع المنشور معبرين عن إعجابهم به ومتمنين له دوام النجاح والتفوق في حياته الفنية والشخصية.
ويشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد وفيق مسلسل"النهاية"، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة كل من يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبدالعزيز.
تدور أحداثه في عام 2120، يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عامًا من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسانًا آليًا مستنسخًا منه.
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