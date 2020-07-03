نشرت إليسا صورة لها من إحدى حفلاتها الجماهيرية، ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت إليسا على الصورة قائلة: "وحشتوني"، وكانت قد أحيت في مطلع Advertisements شهر يونيو الماضي حفل غنائي "أون لابن" لجمهورها، بعد إلغاء الحفلات الجماهيرية المباشرة جراء وباء شهر يونيو الماضي حفل غنائي "أون لابن" لجمهورها، بعد إلغاء الحفلات الجماهيرية المباشرة جراء وباء كورونا ، وتم نقلها عبر إحدى المنصات الإليكترونية الشهيرة، وتصدرت محركات البحث المختلفة وقت عرضها. يذكر أن آخر إصدارات إليسا الغنائية كانت من خلال أغنية "قهوة الماضي"، التي طرحتها عبر "اليوتيوب"، وسجلت أكثر من 3 مليون مشاهدة، من كلمات:سهام شعشاع، ألحان:محمد رحيم، توزيع:كميل خوري.

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كانت هذه تفاصيل خبر بصورة من حفلها.. إليسا لجمهورها: وحشتوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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