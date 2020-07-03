بالصور: سمية الخشاب على البحر بالمايوه ومن دون مكياج

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بصورة لها على حسابها الخاص في موقع انستغرام وهي تستمع بوقتها على شاطىء البحر، وتسبح في مياه البحر. وظهرت سمية مرتدية مايوه برتقالي اللون ونسقت معه كاش مايوه، ما كشف عن رشاقتها، وواضعة نظارة شمسية. Advertisements وقد بدت سمية بإطلالة طبيعية من دون مكياج بارز وبتسريحة بسيطة حيث رفعت شعرها.

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