فن ومشاهير

بالصور: سمية الخشاب على البحر بالمايوه ومن دون مكياج

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farah.hassan 0 تبليغ

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شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بصورة لها على حسابها الخاص في موقع انستغرام وهي تستمع بوقتها على شاطىء البحر، وتسبح في مياه البحر.

 

سمية الخشاب

 

 

 

وظهرت سمية مرتدية مايوه برتقالي اللون ونسقت معه كاش مايوه، ما كشف عن رشاقتها، وواضعة نظارة شمسية.

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وقد بدت سمية بإطلالة طبيعية من دون مكياج بارز وبتسريحة بسيطة حيث رفعت شعرها.

 

سمية الخشاب

 

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