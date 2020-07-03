الفنانة الفلسطينية مرام تطرح ألبومها الجديد قريبا

القاهرة - لايف ستايل
تواصل المطربة الفلسطينية مرام، العمل على ألبومها الجديد، للانتهاء من
اللمسات الأخيرة له وطرحه قريبا.
يتضمن ألبوم "مرام" 8 أعمال غنائية، من المقرر طرحها على طريقة "
السينجل" كل أغنية بمفردها على مراحل خلال الفترة القليلة المقبلة، إذ يحمل
الألبوم أغان باللجهات المصرية واللبنانية والمغربية والفلسطينية.
وتتعاون "مرام" في ألبومها الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين
والموزعين بمصر ولبنان والمغرب وفلسطين، ومن بينهم نبيل جودة، وحسام
حايك، وخالد ناصري، ومحمد العشى، ومنى عبدالوهاب، وأحمد مصطفى،
وهيثم عبدالشافي، وفادي عادل، وأحمد شعتوت، وخاضت تجربة التلحين
لأول في مرة في أغنية "يمكن" من كلمات الشاعرة الفلسطينية صونيا خضر.
يذكر أن "مرام"، طرحت العام الماضى أغنيتين على طريقة "السينجل" هما
"ناويلى الأذية" كلمات محمود التوني وألحان محمد مصطفى، و"بيكلموني"
كلمات منى عبدالوهاب وألحان أحمد مصطفى.
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