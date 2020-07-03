الكشف عن انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في آذار 2021

قال السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية إن الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر ستقام في الفترة من الجمعة 12 مارس وحتى الخميس 18 مارس 2021.وأكد فؤاد أن الممثل المصري الكبير محمود حميدة قد وافق على الاستمرار في الرئاسة الشرفية للمهرجان في دورته العاشرة للعام الثالث على التوالي لإيمانه بأهمية دور المهرجان ومدى تحقيقه لمثل ومبادئ يتبناها حميدة نفسه ويسعد بها.

والعالم وكذلك نرصد حركات المهرجانات في الداخل والخارج والتي ستقام قبل الأقصر الإفريقي ولدينا أكثر من سيناريو للخروج بدورة مميزة تليق باكتمال عقد من الزمان على تأسيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والدور الذي قام به لصالح السينما في مصر و قارتها الأم إفريقيا".

وأشار إلى أنه سوف يكون هناك الكثير من الفعاليات المختلفة والجديدة.

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