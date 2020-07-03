القاهرة - لايف ستايل
قال السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية إن الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر ستقام في الفترة من الجمعة 12 مارس وحتى الخميس 18 مارس 2021.وأكد فؤاد أن الممثل المصري الكبير محمود حميدة قد وافق على الاستمرار في الرئاسة الشرفية للمهرجان في دورته العاشرة للعام الثالث على التوالي لإيمانه بأهمية دور المهرجان ومدى تحقيقه لمثل ومبادئ يتبناها حميدة نفسه ويسعد بها.
والعالم وكذلك نرصد حركات المهرجانات في الداخل والخارج والتي ستقام قبل الأقصر الإفريقي ولدينا أكثر من سيناريو للخروج بدورة مميزة تليق باكتمال عقد من الزمان على تأسيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والدور الذي قام به لصالح السينما في مصر و قارتها الأم إفريقيا".
وأشار إلى أنه سوف يكون هناك الكثير من الفعاليات المختلفة والجديدة.
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كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في آذار 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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