القاهرة - لايف ستايل
قال الممثل الأميركي توم هانكس إن أوساط هوليوود "لا فكرة لديها" عن موعد استئناف تصوير الأفلام، بسبب الجائحة التي وقع ضحيتها هو أيضا قبل أشهر.
وكان من المتوقع أن يبدأ عرض فيلم "غرايهاوند"،بطولة توم هانكس،خلال الصيف،لكن مع إغلاق غالبية دور السينما أو فتحها بقدرة استيعابية محدودة في الولايات المتحدة بسبب الجائحة،وافقت "سوني" على بيع العمل إلى "أبل تي في" ليبث مباشرة على منصة البث التدفقي. وقال هانكس،الذي وضع السيناريو أيضا،إن عدم عرض الفيلم في دور السينما "محزن جدا"،لكنه رحب بإمكان بثه في العالم بأسره، اعتبارا من 10 يوليو عبر الانترنت.
واستؤنف تصوير الأفلام قبل فترة قصيرة في بعض الدول، مثل ايسلندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، لكن توم هانكس قال إنه لا يعرف متى سيعاود العمل على فيلم "إلفيس" .
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كانت هذه تفاصيل خبر توم هانكس يؤكد أن عرض فيلم "غرايهاوند" 10 تموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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