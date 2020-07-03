الفنان تامر حسني يغني باللهجة الصعيدية

يقدم الفنان تامر حسني أغنية جديدة في ألبومه المرتقب، بعنوان "اللي يجاور السعيد"، ويغني من خلالها باللهجة الصعيدية، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان شريف بدر، وتوزيع توما، كما يجهز لأغنية رومانسية جديدة ضمن الألبوم، لكنه لم يستقر على اسمها حتى الآن، كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج، وتوزيع توما.

كما يستعد لاستئناف تصوير فيلمه الجديد "مش أنا" الأيام المقبلة في عدد من مناطق القاهرة، والذي يشارك في بطولته حلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج سارة وفيق.

يذكر أن آخر أعمال النجم تامر حسني حاليا فيلم "الفلوس"، الذي حقق إيرادات مرتفعة، وهو قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، وشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد

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