محمود حميدة ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام

القاهرة - لايف ستايل نشر الفنان محمود حميدة صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور انستجرام. وظهر محمود حميدة فى الصورة من أمام أحد المزارع والمساحات الخضراء. وعلق محمود حميدة على الصورة قائلًا:"صباح الخير" يذكر أن آخر أعمال محمود حميده فيلم "الغسالة"، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس، وكتبت "فركش". Advertisements "الغسالة" من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد قد يهمك أيضا: إنجي علاء تطلب الدعاء لزوجة أحمد فتحي وبناته محمود حميدة يكشف كواليس فيلمه «الغسالة»

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