رزان مغربي تسترجع ذكرياتها مع عمر الشريف

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الإعلامية اللبنانية رزان مغربي صورة لها برفقة النجم الراحل عمر الشريف من ألبوم الذكريات، وذلك عبر حسابها على موقع الصور انستجرام.
ووصفت رزان ذلك اللقاء بأنه من أجمل اللحظات مع لورانس العرب وفتى أحلام العالم كما تقول، وتفاعل مع الصورة عدد من جمهورها ومتابعيها بالإعجاب والتعليقات الإيجابية.
يذكر أن آخر تجارب رزان مغربي كان برنامج المسابقات اغلب السقا الذي عرض في شهر رمضان الماضي على شاشة قناة MBC مصر.
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