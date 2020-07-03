كنزي عمرو دياب تستفز جمهور والدها

نشرت كنزى ابنة الفنان عمرو دياب، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام " صورة فى أحضان أحد اصدقائها , كما ظهرت فى صور اخرى بصحبة عدد كبير من أصدقائها في أحد الأماكن.

انهالت عليها عدد كبير من التعليقات السلبية من جمهور والدها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى:

يا عم عمرو ما ينفعش كدا

علي الملا كده احضان راحت فلوسك ياعمر دياب

مين دة يابنتي فين عمرو دياب

Advertisements

وعلى صعيد آخر، شاركت كنزي، متابعيها ، بفيديو قصير، ظهرت فيه وهي تؤدي تحدي المناديل الورقية داخل غرفتها، وهو ‏التحدي الذي شارك فيه عدد من المشاهير قبل أسابيع.‏

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا ألبوم "سهران"، وضم 12 أغنية جديدة ، بالإضافة إلى 4 أغاني تم طرحها منفردة في الصيف

قد يهمك أيضا:

عمرو دياب يتوسط علاء ولي الدين وأحمد زكي

دوللي شاهين تحتفل بـ مليون متابع على إنستجرام بطريقتها الخاصة