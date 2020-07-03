نايل سينما تحي ذكرى الأسمر الراحل عبدالله محمود

القاهرة - لايف ستايل احتفت قناة نايل سينما بذكرى المواطن مصري الفنان الراحل عبدالله محمود، من خلال حلقة خاصة من برنامج سينما أخرى. تناولت الحلقة مشوار هذا الموهوب الأسمر مع قراءة خاصة لعدد من أدواره المهمة التي كانت بالفعل تنتمي لسينما أخرى مثل أدواره في المواطن مصري والمصير وعفاريت الأسفلت/ وضيوف الحلقه زوجه الراحل عبدالله محمود الكانبه حنان البنبي ونجله الفنان الشاب أحمد عبدالله محمود.

الحلقة من إعداد منى عمري وتقديم رباب الشريف وإخراج المخرجة إيمان الشرقاوي، وتذاع الحلقة يوم السبت ١١ يوليو في العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة. قد يهمك أيضاً :

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