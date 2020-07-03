رانيا فريد شوقى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة رانيا فريد شوقى، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة من على الشاطئ باطلالة انيقة . كتبت رانيا على الصورة: "حافظ على وجهك دائمًا نحو أشعة الشمس، وستسقط الظلال خلفك" . نالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل معها الكثير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى: ياسلام عليكي يا فنانه رايقه ربنا يحفظك ويحميك ويوفقك يارب ايه القمر ده انا بحبك جدا وبحب تمثيلك قوي Advertisements زى القمر طبعا وشاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، تقديم عرض مسرحية «الملك لير» بشكل منتظم بجوار بطل العرض، النجم يحيى الفخراني. قد يهمك أيضا: رانيا فريد شوقى تنضم لـ الست أمينة مع ماجدة زكي مهرجان أبو ظبي يكرم النجم يحيى الفخراني

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