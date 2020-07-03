القاهرة - لايف ستايل
التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجمة العالمية انجلينا جولي اثناء تجولها مع ابنتها فيفان التي تبلغ من العمر ١١ عامل في احد شوارع ولاية كالفورنيا الامريكية.
وظهرت أنجلينا جولي بالكمامة الطبية هي ابنتها من اجل تفادي عدوى فيروس كورونا، في اول ظهور للنجمة العالمية منذ بضعة اشهر.
وقالت أنجلينا جولي في حوار لمجلة فوج العالمية: "الطلاق من أجل مصلحة أبنائي هو القرار الصحيح، كما استفاد البعض من صمتي ليطلقوا شائعاتهم وأحكامهم".
وقال مصدر لموقع ET الأجنبي إن العلاقة بين النجم العالمي براد بيت وطليقته النجمة العالمية أنجلينا جولي تتحسن عما كانت عليه في الماضي، بعد الاتفاق على الاشتراك في حضانة أطفالهما.
وأكد المصدر أن علاقة براد بيت وأنجلينا جولي على ما يرام من أجل الحفاظ على صحة أبنائهما الستة النفسية والابتعاد عن أي مشاحنات أو خلافات تؤثر على استقرار حياة أبنائهما.
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كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لأنجلينا جولي منذ أزمة وباء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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