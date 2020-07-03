أحدث ظهور لأحمد فلوكس عبر إنستجرام

شارك الفنان أحمد فلوكس، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر النجم أحمد فلوكس بصحبة نجله سيف.

وعلق أحمد فلوكس على الصورة قائلًا:"بحبك".

يذكر أن أحمد فلوكس قام في الفترة الأخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

Advertisements

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة

قد يهمك أيضا:

أحمد فلوكس يعلق على تصريحات يوسف الشريف

إياد نصار يكشف رد فعل زوجته على دوره في فيلم "الممر"