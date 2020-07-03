المغربي سعد لمجرد يُحلِّق في سماء الأغنية المصرية بـ"عدَّى الكلام"

طرح المطرب المغربي سعد لمجرد، برومو أغنيته الجديدة "عدى الكلام"، المقرر أن يؤدّيها لجمهوره البالغ 20 مليون متابع باللهجة المصرية في 5 يوليو/ تموز الجاري.

وصوَّر لمجرد الأغنية التي كتبها أمير طعيمة ولحنها عزيز الشافعي ومن توزيع توما في سيرك شهير بالعاصمة الفرنسية باريس واستغرق تصويرها يومين وتضمنت مشاهد أكشن وألعاب السيرك المتنوعة.



يذكر أن كليب هذه الأغنية من إخراج المخرج حكيم غراب وهو فرنسي من أصول عربية، وشارك في تصويرها طاقم تصوير من عدة بلدان أوروبية، وسوف يتم بثها عبر كل القنوات التلفزيونية والإذاعية الموسيقية العربية التي تقدمت للمجرد بطلبات للحصول عليها كإهداء نظرا لما يحظى به لمجرد من شهرة واسعة وإقبال كبير على أغانيه الجديدة التي تحقق أرقاما مشاهدة كبيرة.

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