شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم فى أحدث صورة لها: حاسة إنى باربى النهاردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة نادين نجيم فى أحدث صورة لها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، معلقة "أشعر بأننى باربى، إجازة سعيدة للجميع"، وتأتى تلك الصورة بعدما كشفت منذ أيام عن خطتها للفترة المقبلة مع أبنائها، حيث أكدت عبر حسابها على موقع إنستجرام بأنها تعيش فى بلد تفخر بما يتضمنه من مناطق ساحرة وخلابة، وبالتالى قررت الذهاب لزيارة تلك المناطق مع أبنائها، لتعرفهم على كل بقعة بها، واستدلت على ذلك بعدة صور من أحد المناطق الساحرة والخلابة فى لبنان.



نادين نجيم

ونشرت أكثر من صورة عبر إنستجرام مع عائلتها معلقة "هيدا لبنان هيدى شلالات بعقلين ... اجمل مناظر الطبيعة ببلدي الحبيب لبنان قررت ها السنة اكتشف انا وولادي جمال طبيعة لبنان بكل المناطق ... لو ما في سفر بلبنان بتحس حالك سافرت الله يحمى بلدى وشعبه ويرجّع ايام العزّ لبلدنا ولأمان لكل اللبنانيين منستاهل نعيش بفرح ونتمتع ببلدنا من دون هم ومشاكل ونكد".

وكانت احتفلت الفنانة نادين نسيب نجيم فى وقت سابق بوصول متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 10 ملايين متابع، موجها الشكر لكل متابعيها على حبهم لها، وبهذه المناسبة خضعت نادين لجلسة تصوير مع أولادها على الثلج.

وكتبت نادين قائلة: "شكرًا لـ10ملايين متابع ومحب ومن عالي الجبال أقول لكم ان الله قد خصّني بحب الناس فما من شيء اجمل واقوى من ذلك لا بل هو أقوى سلاح شكراً دائما وأبدا لمحبتكم وتقديركم ودعمكم لى خلال 11 سنة جوڤانى وهاڤن كمان بقولولكم شكراً على محبتكم لماما نادين الله يديم المحبة و يزيدها".