شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تحذف بوست "فتزحية"... اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، منشورها بعنوان "فتزحية" والذى أكدت فيه إسعاد يونس أنها قصة حقيقية، وذلك بعد الهجوم الشديد الذى تعرضت له عبر حسابها على فيس بوك، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى.



بوست اسعاد يونس

وروت إسعاد يونس فى هذا "البوست"، قصة فتاة ريفية تعمل خادمة ولا تؤدى عملها بإتقان حتى يتم طردها، ورغم التفسيرات والإسقاطات التى أكدها الكثيرون من وراء هذه القصة، إلا أن الأغلبية من رواد مواقع التواصل الاجتماعى رأوا أن الحكاية بها قدر كبير من السخرية والتنمر على فئة فى المجتمع.

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نهاية البوست



بعض من ردود الأفعال

واختتمت إسعاد يونس "البوست"، والذى قامت بحذفه قائلة، "هذه حادثة حقيقية .. لا يميزها عن غيرها من الحوادث الشخصية إلا تاريخ حدوثها .. للعجب العجاب .. كانت يوم 30 يونيو".