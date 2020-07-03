شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يقترح تعاملا مختلفا مع قضايا التحرش بعيدا عن الجناية.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النجم إياد نصار اقتراحا مختلفا للتعامل مع قضايا التحرش بعد عدد من القضايا التى أثارت جدلا بمواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا، وكان آخرها قضية الطفل السورى الذى تعرض للتحرش والاغتصاب على يد ثلاثة شباب لبنانين، لافتا إلى أنه يجب التعامل مع المتحرش بأنه مريض نفسيا ويتم وضعه بمستشفى أمراض عقلية.

وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" "بقترح إن التحرش يخرج من منطقة الجناية ويعامل معاملة الأمراض النفسية الخطيرة التى تستدعى يتحط المتحرش فى مستشفى الأمراض العقلية ويخضع لعلاج شديد.. شديد جدا".

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وتابع "أصله ده إنسان مش فاهم إن العلاقة بتحصل بموافقة الطرفين... ده شخص عنده خلل فى دماغه.. فالأهل ممكن تقبل أن ابنها يكون متحرش وخارج من السجن.. (شاب وطايش - مع ابتسامة غبية).... بس مش حتقبل يكون مريض نفسى وبيتعالج.. بكده كل واحد حيعرف يربى ابنه إنه مايطلعش مجنون".



اياد نصار

وهزت جريمة اغتصاب طفل سورى فى لبنان الرأى العام اللبنانى، حيث تعرض طفل سورى يبلغ من العمر 13 عاماً لاغتصاب متكرر وتحرّش واعتداء من قبل 3 شبان لبنانيين فى بلدة سحمر فى البقاع اللبنانى، الرأى العام أجمع، وسط مطالبات بمعاقبة الفاعلين.

وأظهرت لقطات فيديو تداولها رواد تويتر طفل يركض هاربا ممن أطلق عليهم عبر موقع التواصل الاجتماعى لقب وحوش بشرية، كما تعلو فى الفيديو كلمات واضحة تؤكد صحة الاعتداءات.