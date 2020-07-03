شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كواليس تسلق توم كروز برج خليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد النجم توم كروز واحد من أكثر نجوم هوليوود شعبية حول العالم، بسبب الأفلام التى لعب بطولتها، كما أنه يعتبر أكثر النجوم قدرة على المغامرة، حيث اعتاد على تنفيذ أصعب مشاهد أفلام الأكشن بنفسه دون اللجوء لدوبلير أو حيل جرافيك، مثلما يعرف عن النجم الشهير، وهو الأمر الذى ظهر خلال سلسلة أفلام المهمة المستحيلة جلياً بأكثر من مشهد لعل أبرزها هو قدرته على التسلق والركض على برج خليفة فى واحد من أكثر مشاهد أفلام هوليود جنوناً.



كروز

وهو المشهد الذى نسلط الضوء على كواليسه خلال هذا التقرير بداية من فتح النافذة لركضه على المشهد وتصويره بطائرة هليكوبتر استمرت في التحليق حول المبني طوال فترة التصوير للنجم الشهير.

على جانب آخر يبدو أن النجم العالمى توم كروز لم يعد يجد راحته فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد موقع جريدة ديلى ميل منذ أسبوع أن توم كروز يفكر فى الانتقال إلى المملكة المتحدة بعدما عزل نفسه فى مقر كنيسة السيانتولوجيا فى ويست ساسكس.

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ويعتقد أن نجم المهمة المستحيلة، الذى يبلغ من العمر 58 عامًا، يبحث عن منزل جديد قريب من سانت هيل مانور الشهير، بعد البقاء هناك بسبب انتشار فيروس كورونا.



توم كروز

وكان توم في بريطانيا عندما تم تعليق التصوير في Mission Impossible 7 في وقت سابق من هذا العام، ويعتقد أنه لم يعد يعتبر لوس أنجلوس منزله بعد بيع ممتلكاته فى بيفرلى هيلز فى عام 2016.

وكان قد حصل القائمون على الجزء السابع والجديد من سلسلة الأكشن الشهيرة Mission: Impossible 7، بطولة النجم العالمي توم كروز، على الضوء الأخضر من جديد لإعادة استكمال التصوير بعد التوقف الذي شهده الفيلم بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب تصريحات النجم سيمون بيج لصحيفة فاريتى فإن الفيلم الجديد حصل على الضوء الأخضر لاستكمال التصوير في سبتمبر المقبل، بعد ان توقف لأكثر من شهرين بسبب تفشي وباء كورونا الذي أوقف الكثير من عمليات التصوير.

وكانت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "باراماونت بيكتشرز" أعلنت إرجاء تصوير النسخة السابعة من فيلم "مهمة مستحيلة" بطولة توم كروز في إيطاليا بسبب فيروس "كورونا".