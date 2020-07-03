شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو أيام ثانوى.. محمد عادل إمام: فخور بوالدى ونفسى أكون نص تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى الفنان محمد إمام عن والده الزعيم عادل إمام موقفا طريفا فى مرحلة طفولته، حيث كان من المفترض أن يظهر فى برنامج تليفزيونى مع والده لكنه فاجأه بأنه يريد الذهاب إلى المنزل، وبالفعل تركه ليغادر ولم يحضر تصوير الحلقة.

وأشار إمام، فى حديث تليفزيونى قديم من برنامج "ليلتى" المذاع على شاشة التليفزيون المصرى وكانت تقدمة المذيعة أميرة عبد العظيم، أنه يدرس فى المرحلة الثانوية الشعبة الأدبية، وأنه كان يريد دخول قسم المسرح بالجامعة الأمريكية، لكن والده الزعيم كان رافضا أن يدرس المسرح لكنه لم يمانعه فى التمثيل كهواية وأن يكون مجال دراسته فى مجال البيزنس، موضحا: "قالى مش هتبقى أنت وأخوك تدرسوا مسرح.. ولو عاوز تمثل يكون بعد الجامعة".





وأوضح إمام أنه يتمنى أن يكون نصف تاريخ والده عادل إمام "نفسى أكون نصه"، مشيرا إلى أن والده لم يكن "يقسو عليه أو يدلعه" لكن عندما يخطئ كان يعاقبنه و"يبصلى بصه بمليون ضربه"، ومن الممكن أن يكون عقاب أشد وهو عدم الحديث معه لمدة من الممكن أن تصل إلى شهر.

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وعن أصدقائه فى المدرسة، قال محمد، إنه لا يحب أن يعامله أحد على أنه ابن الزعيم لكن أحب أن يعاملوننى بشخصيتى المستقلة، معبرا عن فخره بوالده الزعيم.





يذكر أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية بطولة فيلم "لص بغداد" وشاركه كل من: فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة وأحمد رزق، الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.





"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام، بعدما قدما سويا فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى، وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته كل من: ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز، وإخراج حسين المنباوى.