خـاص – ماذا بين نور مهنا وشركة “لايف ستايلز ستوديوز”؟

متابعة بتجــــــــــرد: علمنا في موقع “بتجرد” بحصول اتصال هاتفي مؤخراً بين الفنان السوري القدير نور مهنا ورئيس مجلس إدارة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد مبادرة قام بها المخرج عادل سرحان بين الطرفين لبحث احتمال التعاون الفني. وبادر النجم نور مهنا بدعوة المسؤولين في شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بزيارة تونس حيث يقيم الأخير حالياً. من جهته، رحب رئيس مجلس إدارة الشركة بزيارة خاطفة للاجتماع مع النجم السوري وحتى ان كان ذلك لبضعة ساعات فقط وفي صالة الاستقبال بالمطار.

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