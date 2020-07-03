شكرا لقرائتكم خبر عن السينما تعود للحياة فى البلاتوهات والاستوديوهات متحدية كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الماضية خلو أماكن التصوير والاستوديوهات من وجود أعمال جديدة أو حتى استئناف الأعمال المتوقفة بسبب الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا، الذى أربك الخطط السينمائية خلال الفترة الماضية، لكن بعد قرارات الحكومة المصرية بإعادة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى بشكل تدريجى ذلك ألقى بظلاله على الحياة الفنية أيضاً وتحديداً السينما بعدما عادت الأفلام إلى التصوير مرة أخرى ليس ذلك فقط، وإنما هناك أفلام جديدة تستعد للبدء فى تصويرها خلال الأيام المقبلة.

أول الأفلام التى عادت إلى التصوير مرة أخرى "كيرة والجن" الذى توقف فى فبراير الماضى بسبب انشغال أبطاله بمسلسلاتهم الرمضانية إضافة إلى أزمة انتشار فيروس كورونا والتى أجلت عودة التصوير مرة أخرى بعد الانتهاء من الأسبوع الأولى فى أحداثه والفيلم بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب وأحمد مالك وأمينة خليل وهدى المفتى وروبى عارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويرصد الفيلم حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 1919.



كيرة والجن

أيضاً استأنف المخرج بيتر ميمى مطلع هذا الأسبوع تصوير مشاهد فيلم "موسى" فى بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، بعد فترة من التوقف لانشغاله بتصوير مسلسله الأخير "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، والفيلم بطولة إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز ، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد العوضى ، إنتاج شركة سينرجى فيلم ونيوسينشرى، وينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي، وتدور أحداثه حول طالب في كلية الهندسة يقوم باختراع روبوت ليكون أول روبوت في الشرق الأوسط، وكان هدفه الانتقام من موت والده وتحقيق العدالة من وجهة نظره، حتى يصبح مطاردا من السلطة.



فيلم موسى

كذلك فيلم "زنزانة 7" تم استئناف تصويره مطلع هذا الأسبوع اخل بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، بعد أشهر من التوقف سواء لانشغال أبطاله بتصوير أعمالهم الرمضانية وأيضاً أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث يتبقى اسبوع فقط فى أحداث الفيلم ويتم الانتهاء من آخر مشاهده تمهيداً لطرحه فى دور العرض خلال الفترة المقبلة، وهو بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وايهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى وإيمى إسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.

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زنزانة 7

ومن الأفلام التى عادت للتصوير مرة أخرى بعد توقف بسبب "كورونا"، فيلم "هيكل نظمى" بطولة رامز جلال وغادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويجسد رامز جلال شخصية "صحفى" خلال أحداث الفيلم، ويتعرض لعدة أزمات ومشاكل ومواقف كوميدية.



فيلم هيكل نظمى

ويواصل النجم محمد هنيدى تصوير فيلم "النمس والإنس" الذى انطلق قبل أسبوعين بعد فترة من التحضيرات والتجهيزات والانتظار لتطورات أزمة فيروس كورونا، والفيلم من إخراج شريف عرفة بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، أنعام سالوسة، دنيا ماهر، وشيكو كضيف شرف، وإخراج شريف عرفة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى بعيداً عن وقتنا المعاصر ذا يعود بالزمن إلى فترة الخمسينات.



النمس والانس

وانطلق منذ أيام تصوير فيلم جديد بعنوان "سوء الرجالة" ليلتحق بركب الأعمال التى دخلت أماكن التصوير مجدداً، وهو مأخوذ عن المجموعة القصصية ‏سوق العرسان، وهو من تأليف علاء سليمان، بطولة باسم سمرة، نجلاء بدر، أحمد وفيق، انتصار، فراس السعيد، ‏محمود الليثي، سيناريو وحوار نيفين شلبى ودينا السقا، إنتاج شريف مندور، وتدور أحداثه حول مساوئ الرجال لكن من منظور مُحايد ومختلف ويناقش فكرة مشاكل المرأة المرتبطة بالرجل وخاصة فى العلاقات الزوجية.



باسم سمرة فى سوء الرجالة

كما عاد أيضاً إلى بلاتوهات التصوير، فيلم "ساعة شيطان" بعد توقف طوال الأشهر الماضية، وهو بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى ابو سريع، مي القاضي، اسلام ابراهيم، احمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور احمد عثمان، ومن اخراج ابرام نشأت، وتدور احداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الانس متمثل فى تطبيق إلكترونى خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم الى الهاوية.