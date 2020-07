شكرا لقرائتكم خبر عن موسم جديد لدراما المراهقين Never Have I Ever والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل كوميديا المراهقين Never Have I Ever، التى تقوم ببطولتها الممثلة الشابة الكندية مايتريى راماكريشنان، للموسم الثانى، على أن يتكون الموسم الجديد من 10 حلقات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، حيث ستعيد راماكريشنان دورها القيادى كطالبة فى المدرسة الثانوية Devi Vishwakumar إلى جانب فريق التمثيل بما فى ذلك Poorna Jagannathan و Richa Moorjani و Jaren Lewison و Darren Barnet و Lee Rodriguez و Ramona Young. ويدور مسلسل كوميديا المراهقين Never Have I Ever حول الحياة المعقدة لجيل مراهق أمريكي هندي من الجيل الأول في العصر الحديث، ويتعامل مع قضايا الأسرة والجنس والمدرسة الثانوية، "فيشواكومار" التي تبلغ من العمر 15 عامًا من شيرمان أوكس، كاليفورنيا، وتريد تغيير وضعها الاجتماعي بعد عام مروع، الذى حدث فيه الثير من الأحداث المأساوية مثل فقدان والدها، وجلوسها في كرسي متحرك لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline". Advertisements بالإضافة إلى ذلك يصل مسلسل نيتفلكس الجديد الجديد Cursed، سيدة البحيرة، يوم 17 يوليو الجارى، العمل يدور في إطار دراما، وفانتازيا، المسلسل مستوحى من الكتاب الأفضل مبيعًا الصادر عن صحيفة نيويورك تايمز، كتاب من تأليف "توم ويلر" و"فرانك ميلر"، التى تحمل نفس الاسم، حيث يتم تجسيد الأسطورة "الآرثريّة" التي يتم سردها من منظور "نيميو"، الشابة ذات الموهبة الغامضة التي يشاء لها القدر أن تتحول إلى "سيّدة البحيرة" ذات القوى الشديدة والمأساوية. كما أعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل Selling Sunset لـ موسم ثالث، وذلك بعد طرح الموسم الثانى من العمل يوم 22 مايو الماضى، الذى تضمن 8 حلقات طرحت دفعة واحدة على المنصة، ولكنه لم يحصل على تقييمات عالية، حيث تراوحت بين 5.4 و 6.2 على موقع imdb، على أن يصل الموسم الثالث من العمل فى 8 أغسطس المقبل. ويدور مسلسل العقارات Selling Sunset حول مجموعة من النخبة وسطاء في The Oppenheim Group الذين يبيعون أفخم العقارات الجديدة إلى الأثرياء في لوس أنجلوس، وتتصاعد الدراما عندما ينضم عميل جديد إلى الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسم جديد لدراما المراهقين Never Have I Ever لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.