شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم لأحد معجبيه بعد اتصاله به: مش حاطط الكول تون بتاعي ليه يا وليد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجري النجم حكيم اتصالا جديدا بأحد معجبيه اختاره بشكل عشوائي، ونشر عبر حسابه فيديو خلال اتصاله به، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وتحدث حكيم معه بطريقة كوميدية معاتبه على عدم وضع أحد أغانيه كول تون لهاتفه، قائلا :" انت مش حاطط الكول تون بتاعي ليه يا وليد".

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كما تحدث حكيم مع زوجته وأبنائه، وبعد تحدثه مع إحدى اطفاله قال لها :"انتي فى اولي اعدادي ده انتي عروسة اكبري بقي عشان اعملك فرحك".



حكيم

وكان فاجأ النجم حكيم أحد معجبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمكالمة هاتفية بعدما طلب الأخير التواصل معه هاتفيا، حيث كتب حكيم عبر فيس بوك قائلا: "الصقر الجرىء كان عايزني أكلمه وكلمته فى التليفون وأنا انبسط قوى بالمكالمة، وإن شاء الله هاكلم حد بكره تانى من على الصفحة لو عايزني اكلمه.. بحبكم قوي ونفسي والله اتكلم معاكم كلكم".

في وقت سابق، شارك النجم حكيم جمهوره ومتابعيه المكان الذى سيقضى فيه إجازة الصيف هذا العام بعد رفع حظر التجول فى مصر، حيث قرر نجم الأغنية الشعبية قضاء إجازته فى المنزل رغم تخفيف قيود الإغلاق والتى لا تشمل فتح الشواطئ أمام المصطافين حتى الآن، حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.