شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر صادق: بصدد تنفيذ مشروع متحف يضم مقتنيات كبار الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية إنهم بصدد تنفيذ المشروع الذى وجهتهم له دكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وهو إقامة متحف كبير لكبار الفنانين يحتوى على مقتنيات هؤلاء الفنانين سواء الراحلين منهم أو الأحياء وسيكون لكل رمز مكان يعبر عنه، وحاز هذا المشروع على اهتمام كبير من قبل الوزارة ونقوم نحن بالمركز بالبدء فى تنفيذه.

وأضاف صادق تواصلنا مع الكثير من أبناء الفنانين الراحلين أو الفنانين الذين مازالوا على قيد الحياة لجلب مقتنياتهم للمركز وقد وصل للمركز مقتنيات الفنان الراحل توفيق الدقن، وكذلك مقتنيات الفنان عبد المنعم إبراهيم، وقدمت هالة منصور مقتنيات جدتها الفنانة الراحلة زوزو نبيل، وكذلك حصل المركز على مقتنيات الفنان الراحل محمود الجندى، ومقتنيات مديحة حمدى، وسميحة أيوب بجانب بعض المقتنيات التى كانت موجودة للراحل يوسف وهبى.

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وتعتبر آخر المقتنيات التى وصلت المركز للفنان الراحل عمر الحريرى، حيث قدمت ابنته ميريت بعض المقتنيات لوالدها تتمثل فى باسبوره، ونظارته، وشهادات التقدير الذى حصل عليها، والدروع التى حصل عليها، وملابسه فى الافلام والمسلسلات، وصور تراثية له سواء عائلية او فى العمل، كما سيتم تسليم مقتنيات الفنان الراحل سعيد طرابيك بعدما تواصلنا مع أهله وتم تحضيرها بالفعل لتسليمها الفكرة.

واسترسل هذا بالإضافة أن المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية أقام أجنحة خاصة به فى كل مسرح من مسارح الدولة "السلام ، العائم ، الطليعة ، البالون ، السيرك ، الغد" تلك الأجنحة عبارة عن شق تراثى وشق متحفى، ليكون منفذ بيع لإصدارات المركز وكذلك سيكون هناك شق بحثى ليسهل على كل باحث أن يحصل على المعلومة كما لو كان بالمركز.