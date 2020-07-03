شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فواز ينضم لأبطال فيلم "30 مارس" مع خالد الصاوى ودينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان وليد فواز إلى أبطال فيلم "30 مارس"، الذى يلعب بطولته كل من خالد الصاوى، ودينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، حيث يظهر كضيف شرف فى أحداث الفيلم، الذى يكتبه حميد المدنى، ويخرجه أحمد خالد موسى.

وفى السياق ذاته، قرر المخرج أحمد خالد موسى، بدء تصوير أولى مشاهد الفيلم يوم 6 يوليو الجارى، بعد معاينة أماكن التصوير، حيث سيبدأ التصوير بالمشاهد الخارجية ، على أن يصور المشاهد الداخلية خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن ينتهى من التصوير خلال منتصف الشهر المقبل، نظراً لانشغاله بعمل درامى أخر.

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فيلم "30 مارس" يعد التجربة الثالثة فى السينما للمخرج أحمد خالد موسى، بعد أن قدم فيلمى "هروب اضطرارى" بطولة النجوم أحمد السقا وأمير كرارة، وفيلم "لص بغداد" الذى يعرض حالياً بطولة النجم محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، ومحمد عبد الرحمن توتة، وياسمين رئيس، وأخرون، تأليف تامر ابراهيم، وإنتاج سينرجى فيلمز.

وكان آخر أعمال أحمد خالد موسى مسلسل "ملايكة إبليس" الذى تم عرض الجزء الأول منه على احدى المصنات الرقمية على الانترنت ومكون من 15 حلثة على أن يعرض الجزء الثانى خلال الأسابيع المقبلة، وهو بطولة غادة عادل وأحمد ورانيا يوسف وايمان العاصى وسلوى خطاب وكريم قاسم وصبرى فواز وأسماء جلال ونانسى صلاح ومحمود الليثى وتأليف محمد أمين راضى.

وكانت آخر أعمال وليد فواز، مسلسل "سلطانة المعز" مع الفنانة غادة عبد الرازق، الذى عرض في رمضان الماضى، تأليف اياد إبراهيم، اخراج محمد بكير، وشارك في بطولته محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، دينا، وآخرون.