شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تتعاقد رسمياً على مسلسل "لؤلؤ" وفيلم "سوء الرجالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة نجلاء بدر، بشكل رسمى على المشاركة فى بطولة مسلسل مسلسل "لؤلؤ" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة وبطولة الفنانة مى عمر، حيث وقعت عقود العمل فى شركة سينرجى منذ 3 أيام، وتستعد لقراءة السيناريو ودراسة الشخصية التى تقدمها خلال الأحداث وذلك قبل انطلاق التصوير الشهر المقبل.

وتعد نجلاء بدر ثالث المتعاقدين رسمياً على المسلسل بعد أحمد زاهر وإدوارد، حيث تواصل شركة سينرجى عملية التعاقدات مع الفنانين المرشحين للمشاركة فى العمل الذى تكتبته زينب عزيز ويخرجه محمد عبد السلام الذى يستعد خلال الأيام المقبل لبدء عقد بروفات الترابيزة مع الفنانين أبطال العمل للوقوف عل التفاصيل الكاملة للشخصيات.



نجلاء بدر

وفى سياق متصل تعاقدت نجلاء بدر أيضاً على المشاركة فى فيلم "سوء الرجالة" المأخوذ عن المجموعة القصصية ‏سوق العرسان، وهو من تأليف علاء سليمان سيناريو وحوار نيفين شلبى و دينا السقا، بطولة باسم سمرة، أحمد وفيق، انتصار، فراس السعيد، ‏محمود الليثي، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى العمل وإخراج نيفين شلبى.

وشاركت نجلاء بدر فى رمضان الماضى بمسلسلين هما "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر وروجينا ودنيا عبد العزيز وعدد كبير من الفنانين، و"الفتوة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وأحمد صلاح حسنى ورياض الخولى وليلى أحمد زاهر وأحمد خليل وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى والعملين من إنتاج شركة سينرجى.