أحمد السبكي يهنئ شيكو بعيد ميلاده الـ٤٠

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص المنتج أحمد السبكي، على تهنئة الفنان شيكو، بعيد ميلاده الـ٤٠، إذ إنه من مواليد ١٩٨٠.

ونشر السبكي، صورة له مع شيكو وهشام ماجد، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد سعيد يا شيكو".

يذكر أن شيكو وهشام ماجد، يحضران الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، الذي شارك ببطولته: أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري وعارفة عبدالرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني.