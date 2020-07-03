أحمد السبكي يهنئ شيكو بعيد ميلاده الـ٤٠

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرص المنتج أحمد السبكي، على تهنئة الفنان شيكو، بعيد ميلاده الـ٤٠، إذ إنه من مواليد ١٩٨٠.
ونشر السبكي، صورة له مع شيكو وهشام ماجد، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد سعيد يا شيكو".
يذكر أن شيكو وهشام ماجد، يحضران الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، الذي شارك ببطولته: أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري وعارفة عبدالرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني.
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