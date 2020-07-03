شيماء سيف تطلب من الجمهور الدعاء لرجاء الجداوي: "لعلها ساعة إجابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طلبت الفنانة شيماء سيف، من جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، الدعاء للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، المتواجدة حاليًا في مستشفى العزل بالإسماعيلية، لتلقي العلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل شهر تقريبًا.

وكتبت شيماء تعليقًا على دعاء نشرته "حبايبى برجاء الدعاء لرجاء الجداوي وكل المرضى بالشفاء العاجل لعلها ساعة إجابة".

جدير بالذكر أن أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، أكدت في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أن حالة والدتها مازالت حرجة، منذ أسبوعين، وأنها تتواجد حاليًا في العناية المركزة، على جهاز تنفس اصطناعي، طالبة من محبيها عدم التوقف عن الدعاء لها.