شيكو يحتفل بعيد ميلاده.. وفنانون يهنئونه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان شيكو، على الاحتفال بعيد ميلاده، على طريقته الخاصة، ليتفاعل معه عدد من الفنانين لتهنئته عبر حسابه على موقع انستجرام.

ونشر شيكو، صورة له، وعلق : "٤٠ سنة من العطاء، واللذاذة والتفاهة.. كل سنة وأنا طيب".

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وتفاعل معه عدد من الفنانين، فكتب أحمد مكي "كل سنة وانت طيب يا شيكو"، وأحمد الشامي "كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي، وعايزين نحتفل بقى"، بينما كتبت هند صبري"كل سنة وأنت شيكو".

وكتبت رانيا يوسف "كل سنة وانت طيب وبخير وناجح دائما يا شيكو، بحبك أوي "، وكتبت حلا شيحة "كل سنة وأنت طيب"، فيما كتب هيثم شاكر "كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي يا سرطاني يا جميل".

يذكر أن، شيكو وهشام ماجد، يحضران الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، الذي شارك ببطولته: أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري وعارفة عبد الرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني.