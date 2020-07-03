وعد البحري توجه رسالة لسيرين عبدالنور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة وعد البحري، على توجيه رسالة للفنانة سيرين عبدالنور.

وكتبت وعد، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏‎بعدك متواضعة مثل ما أنتي.. في فنانات شفتن، كنت بحبن وبطلت.. وفي فنانات بحبن وبس، شفتن صرت حبن أضعاف مثلك.. انتي واحدة منهن يا حبيبة قلبي.. الله يحميكي ويحمي عيلتك ويسعدكن دايما.. ويوفقك بالفن على طول".

يذكر أن، آخر أعمال سيرين عبدالنور، مسلسل "الديفا" بطولة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز، ووسام فارس، وعدد كبير من الفنانين العرب. وشاركت في رمضان المنقضي ببرنامج "سهرانين معاكم بالبيت" وقدمه معها الفنان أحمد فهمي، وتنتظر عرض مسلسل "دانتيل" الذي خرج من السباق الرمضاني الماضي.