كريم عفيفي عن أحمد عز: "العسل كله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : كشف الفنان كريم عفيفي، عن صورة تجمعه مع الفنان أحمد عز، وهما يجلسان على الرمال. ونشر كريم، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "العسل كله، أحمد عز". وكان كريم عفيفي، شارك في ماراثون رمضان الماضي كضيف شرف بمسلسل "عمر ودياب"، بطولة: علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر.

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