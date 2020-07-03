ديانا كرزون تحتفل بعيد ميلاد خطيبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة ديانا كرزون، على الاحتفال بعيد ميلاد خطيبها، عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت ديانا، صورة تجمعها معه، وعلقت: "لن يفرق الله بين اثنين لهما نفس النية.. إن القلوب على نواياها تلتقي".

وأضافت: "يا جعل عمرك بجنبي كل الأعوام.. ويا جعل عيد ميلادك يمر ألف عام.. كل عام وأنت معي حبيبي".

وتفاعلت معها الفنانة جومانا مراد، وعلقت : "الله يخليكم لبعض ويسعدكم".

يذكر أن ديانا كرزون، قالت في تصريحات سابقة ببرنامج"ذا انسايدر "، إنها في حيرة من أمرها تجاه موعد زفافها خاصة في ظل الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة الأردنية بسبب فيروس كورونا. وأن لديها عدة خيارات للزواج، منها أن تتزوج من دون حفل أو تتزوج وترتدي فستان الزفاف من دون حضور أو أن تدعو حوالي عشرة أشخاص فقط.

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