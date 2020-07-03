هكذا علقت أحلام على واقعة اغتصاب الطفل السوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

طالبت الفنانة أحلام، بالقصاص من مرتكبي واقعة التعدي على الطفل السوري في لبنان.

وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر، قائلة : العدالة للطفل السوري.. حسبي الله ونعم الوكيل".

وكان رواد السوشيال ميديا، تداولوا مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، أظهر تعرض طفل سوري يبلغ من العمر 13 عاما، لعملية تحرش واغتصاب، مع تعذيب نفسي وجسدي.

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