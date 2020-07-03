جورج وسوف يغني أونلاين لأوّل مرّة.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: يحيي سلطان الطرب جورج وسوف لأوّل مرّة حفلًا غنائيًا “أونلاين” وذلك ضمن فعاليات “حفلات الصيف مكملين معاكم”⁩ التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يطلّ جورج وسوف على جمهوره، مساء الخميس 9 تموز/يوليو الجاري عبر تطبيق “شاهد VIP”، حيث سيقدّم باقة من أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.

على صعيد آخر، يستعد سلطان الطرب جورج وسوف لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم “صاحي الليل” خلال الفترة المقبلة.الأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى، وانتهى جورج وسوف مؤخراً من تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان.

يذكر أن جورج وسوف طرح في أبريل من العام الماضي أغنية “سكت الكلام” من تأليف وكلمات ​عاطف يونس​، وألحان ​شاكر الموجى، وإخراج ​أحمد المنجد​، وظهر في مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانون السوريون ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب​.