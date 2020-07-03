قصف تركي يستهدف منطقتين في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق المزيد

قالت وسائل إعلام عراقية، الجمعة، إن طائرات تركية قصفت منطقتين في محافظة دهوك بإقليم كردستان.

ووفق شبكة "رووداو" الإخبارية فإن طائرات حربية تركية قصفت جبل "لينكي" في ناحية ديرلوك وجبل "كوره جاري" بمنطقة شيلادزي بمحافظة دهوك.

وأوضحت أن جبل لينكي الذي يقع على مسافة نحو ثلاثة كيلومترات من مجمع "هيتوتي"، تعرض للقصف أربع مرات دون خسائر بشرية.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن عمليات تركيا العسكرية على أراضينا تقوض جهود القضاء على الإرهاب وترفع مستوى التوتر بين البلدين.

وقبل أسبوعين، أعلنت وزارة الدفاع التركية انطلاق عمليتين ضد عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

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ولا تزال العمليات التركية مستمرة داخل أراضي إقليم كردستان، حيث يتواصل قصف المناطق الحدودية.

واستدعت وزارة الخارجية السفير التركي مرتين وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على إثر تلك العمليات.

ودعت الرئاسة العراقية، في بيان، تركيا إلى "إيقاف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية نتيجة العمليات العسكرية المتكررة وخرقها للأجواء التي ذهب ضحيتها عدد من المدنيين العزل".



وأمس الخميس، قال الصحاف إن كل الخيارات مفتوحة أمام العراق في الرد على ما يتعرض له من "انتهاكات للسيادة"، في إشارة للعمليات العسكرية التركية داخل أراضي إقليم كردستان.

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت سابقاً أن العراق تقدم بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد الاعتداءات على أراضيه.

