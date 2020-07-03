أسماء لمنور تطل بلوك جديد… والجمهور: “جميلة كقطعة سكر”

Jul 03, 2020
خطفت الفنانة أسماء لمنور الأنظار باطلالة جميلة وذلك بعدما فاجأت المتابعين، بصورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها بلوك جديد.
نالت الصورة على اعجاب المتابعين، حيث وصفها البعض بـ “جميلة كقطعة سكر”. وتعليق آخر: “قمة الجمال قالب وقالبة”. وتعليق آخر “تبارك الله عليك الله يحفظك أو ينجيك”.
نذكر أن الفنانة أسماء لمنور كانت قد خضعت لعملية جراحية في الأيام الماضية وهي استئصال المرارة.
ونشرت أسماء صورة لها من المستشفى، وصورة أخرى مع ابنها الذي كان يقبل رأسها في المستشفى وكتبت قائلة: “شكرًا جزيلاً لكل أفراد عائلتي وأصدقائي الذين غمروني بمحبتهم وباقات ورودهم. الحمد لله العملية الجراحية cholécystectomie تكللت بالنجاح بفضل مجهودات الدكتور المدني وطاقمه الطبي بأحد مصحات مدينة الدار البيضاء نسأل الله أن يشفي كل مريض. ولكم مني أطيب التحيات والقبلات، أحبكم”.
آخر أعمال أسماء لمنور أغنية ديو مع حاتم عمور بعنوان “هاينة”. الأغنية الجديدة هي من رحم التراث الشفهي المغربي وبالتحديد *حجّاية* (حكاية) هاينة المعروفة، وهي ألحان طارق الحجيلي ومن كلمات الشاعر محمد المغربي وهي مستوحاة من التراث المغربي وتوزيع مادارا وطارق الحجيلي وإنتاج وإشراف مشترك لهند تازي وياسين المنور.
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