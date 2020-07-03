جويل ماردينيان تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الإعلامية جويل مردينيان صورة لها مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور "إنستجرام".
وظهرت جويل مردينيان فى الصورة من منزلها بإطلالة صيفية جذابة.
وعلقت جويل مردينيان على صورتها ببعض الكلمات، وقالت:" احلا احساس الصبح هو احساس بالرضا، بغير اليوم كلو ".
جويل هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي .
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