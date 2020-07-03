تعرف على الطريقة التي نجت بها رويدا عطية من قسوة زوجها

صادف الأربعاء عيد ميلاد الفنانة رويدا عطية والتي أكملت اليوم عامها الـ38، فهي من مواليد 1 يوليو 1982.

تزوجت رويدا عطية للمرة الأولى وعمرها لم يتجاوز 17 عامًا من السوري "حسام حسن" رغم معارضة والدتها وقتها بشدة.

وانفصلت رويدا عطية عنه عام 2006 ولكن هذا الانفصال لم يحدث بسهولة، فقد نشبت خلافات بينهما خصوصا بعد مشاركتها بسوبر ستار.

وقام زوجها بضربها إضافة إلى تهديدها بالقتل وتشويه سمعتها الأمر الذي جعلها تستنجد بالقضاء وتم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

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