بلقيس فتحي تعرب عن سعادتها بنجاح أغنية "هِمْتُ بظبيٍ"

أعربت النجمة بلقيس فتحي عن سعادتها لردود الفعل من قبل الجمهور تجاه أغنيتها الحديثة "هِمْتُ بظبيٍ".وكانت بلقيس نشرتها قبل أيام على قناتها عبر الـ"يوتيوب"، وهي عبارة عن معارضة شعرية لابن عبدربه الأندلسي، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وألحان عبدالرحمن محمد.

وتعتبر الأغنية، التي جاءت باللغة العربية الفصحى، أول أعمال بلقيس التي تسجلها في الاستديو المنزلي الخاص بها بسبب جائحة كورونا، والذي سبق أن أعلنت عملها فيه على مجموعة من الأغاني، وستكشف عنها تدريجياً، من خلال منشور لها على صفحتها عبر تطبيق "انستغرام".

يذكر أن "هِمْتُ بظبيٍ" ليست التجربة الأولى لبلقيس في الغناء باللغة العربية الفصحى، فقد غنت ضمن أوبريت التسامح أغنية "أهلاً يا ماما" باللغة الفصحى التي تفضلها فئة كبيرة من جمهورها.

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