أحدث ظهور لأحمد الفيشاوي

يتواصل الفنان أحمد الفيشاوي مع الجمهور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بصور وفيديوهات من حياته الشخصية والمهنية من آن لآخر.

ونشر الفيشاوي عبر حسابه على انستغرام، صورة جديدة بعدسة زوجته نادية الكامل، معلقا: "لقطة تصوير عميقة من زوجتي.. أحبك نادية".

يذكر أن أحمد الفيشاوي انتهى من تصوير فيلم "الحارث"، وفي انتظار عرضه قريبا للجمهور، وهو من إنتاج شركة "سكوب" للأنتاج ‏الفنى ‏والسينمائي، ‏ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين رئيس وعلى الطيب وعمرو عبد الجليل وباسم ‏سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد ‏علاء ‏ومحمود الليثي ‏ورشدي الشامي ونهي عابدين وشريف البرداويلي وعارفة عبد الرسول‎، من إخراج محمد نادر في أول أعماله السينمائية الطويلة

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