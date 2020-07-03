دنيا بطمة تؤكد حملها بصور

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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نشرت الفنانة دنيا بطمة صور لها تثبت حملها بطفلها الثاني، وأتتت الصور بعد تشكيك رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصحة الخبر. وأرادت بطمة أن تنهي الشكوك، فنشرت صورتين على "إنستغرام" ظهرت فيهما حاملاً بوضوح. وعلّقت على اللقطة الأولى المرفقة، سائلة الله أن يحفظ لها جنينها وقائلةً: "اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التّامة، ومن كلّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين لامّه، اللهم أسألك أن تحفظه وتجعله معافى كامل الخلقة، اللهم حسّن خَلقه وخُلقه، وسهّل حمله ومخرجه، واجعله قرّة عين لي ولوالده، واجعله من عبادك الصّالحين".

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