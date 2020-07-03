سعد رمضان يرد على سؤال أمه بأغنية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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تعبيرا منه عن الوضع السياسي المتردي في لبنان، نشر الفنان سعد رمضان فيديو يغني في للبنان بعنوان "لبنان الحلو", وتعبر الأغنية عن المشاعر المتشرذمة التي يعيشها كل لبناني في بلده. وأتت الأغنية ردا على سؤال والدته له "ليش ما منهاجر؟.

الأغنية هي للفنان جاد نخلة تمّ طرحها منذ أكثر من 10 سنوات، عمل غنائي مؤثر جداً يحكي الواقع اللبناني الصعب والذي لم يتبدّل على مرّ السنوات.

وتحدّث رمضان بصراحة كاشفاً أن والدته سألته أخيراً "ليش ما منهاجر؟". وعلّق على الفيديو قائلاً: "يا إمّي تعبت خناق وحرب" صار لي يومين عم غنّي هالاغنية من كل قلبي، وبالصدفة بتقلّي امي ليش ما بنهاجر وجوابي ع سؤالها هوي كلمات هالاغنية إللي بعتبرها من أجمل الاغاني عن لبنان اغنية لبنان الحلو لصديقي صاحب الصوت الرائع جاد نخلة وكلمات والحان وتوزيع صديقي المبدع بلال الزين".