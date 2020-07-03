شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تستعيد ذكريات حفلاتها بصورة.. وتوجه رسالة لجمهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة اللبنانية إليسا رسالة لجمهورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث استعادت ذكريات إحدى حفلاتها قبل التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، ونشرت صورة لها معلقة عليها قائلة "وحشتونى".



اليسا

من ناحية أخرى أعلنت النجمة إليسا، عن موعد طرح ألبومها الجديد بعد تأجيله عدة مرات بسبب فيروس كورونا، وغردت إليسا عبر حسابها على تويتر، عن الموعد النهائي لطرح الألبوم وهو في عيد الأضحى المبارك.

Advertisements

كما تستعد إليسا، لطرح أغنية من ألبومها الجديد، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامى جمال، وتوزيع الموسيقى كريم عبد الوهاب، ولَم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأه للجمهور، لكن تحمل طابعا دراميا باللهجة المصرية.

وقالت إليسا، فى وقت سابق إن ألبومها الجديد سيحتوى على 4 أغنيات باللهجة اللبنانية والباقى باللهجة المصرية، كما أن الألبوم سيتضمن أغنية ستكون بمثابة سيرة ذاتية عن حياتها كما حدث فى البومها الأخير "الى كل اللى بيحبونى"، مشيرة إلى أنها تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار أمثال، عادل حقى، محمد رحيم، نادر عبد الله، بهاء الدين، محمد يحيى، امير طعيمة، وليد سعد.

يذكر أن إليسا طرحت مؤخراً أغنية "قهوة الماضي" وهى من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.