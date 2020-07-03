شكرا لقرائتكم خبر عن 40 سنة من العطاء والتفاهة.. شيكو يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان الكوميدى شيكو بعيد ميلاده على طريقته الكوميدية، حيث نشر صورة له من مسلسل "اللعبة"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها: "40 سنة من العطاء واللذاذة والتفاهة كل سنة وأنا طيب".



شيكو

وكان شارك الفنان شيكو جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بصورة جديدة له برفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز، أثناء الاستمتاع فى حمام السباحة معلقًا عليها قائلا "تباعد دا ولا مش تباعد؟".

من ناحية أخرى، يستعد نجما الكوميديا هشام ماجد وشيكو لبدء تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" والذى حقق ‏نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وبدأ كتاب العمل وهم: أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب ‏وإبراهيم صابر على كتابة الجزء الثاني منه استعداداً للتصوير بداية نوفمبر المقبل.‏

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري وعارفة عبد الرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني.