شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المهندس ينتهى من تسجيل أغنيته الجديدة "مو ضرورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب ماجد المهندس، من تسجيل أحدث أغنياته التي تحمل اسم "مو ضرورى" ومن المقرر طرحها قريبا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب، وهى أغنية باللهجة العراقية من كلمات رامي العبودي وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، والتي ينتظرها جمهوره بفارغ الصبر، وكان المطرب ماجد المهندس، طرح كليب مؤخرا يحمل اسم "يالي أحبك موت" في عيد الفطر، وهي واحدة من أغنيات ألبوم " شهد الحروف" ، والأغنية من كلمات الأمير فهد بن خالد، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع زيد عادل، وإخراج الكليب وليد ناصيف، وتم تصويرها بدبي لمدة ثلاثة أيام .

ويشمل ألبوم ماجد المهندس الجديد 10 أغانى متنوعة من ضمنهم أربع أغانى من ألحان الموسيقار طلال، وإشراف خالد أبو منذر، في تعاون شعاره الطرب والأصالة على أن تطرح أول 4 أغنيات خلال الأيام القليلة القادمة ويتبعها باقي الأغاني حسب خطة طرح أعدتها الشركة المنتجة للترويج للألبوم، والأغنيات الأربعة هى "شهد الحروف" من كلمات بدر بن عبدالمحسن ، "ياللي أحبك موت" كلمات فهد بن خالد، "جفن الليل" كلمات بدربن عبدالمحسن " لحظة هواي" كلمات دايم السيف.

وقد تولى كتابة الأغنيات نخبة من أهم شعراء العالم العربي و من أبرزهم بدر بن عبد المحسن و سعود بن عبدالله و خالد المريخي ويوسف الشطي وفهد بن خالد ودايم السيف .