فن ومشاهير

فرقة "علاء الدين" على البحر.. أحمد عز والهواري يستعدان لإعادة عرض المسرحية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة "علاء الدين" على البحر.. أحمد عز والهواري يستعدان لإعادة عرض المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المخرج مجدى الهوارى بمجموعة صور لرحلة أعضاء مسرحية "علاء الدين" على أحد الشواطئ، بينهم النجم أحمد عز والفنان محمد ثروت وكريم عفيفى ومحمد جمعة وسامى مغاورى، وذلك استعدادا لعودة عروض المسرحية مرة أخرى بعد فترة التوقف بسبب انتشار فيروس ، وعلق على الصور عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "رحلة friendly كده مع فرقة علاء الدين انتظروا مفاجأت الرحلة".

magdyalhawary_106095983_1499668483537708_1788092864497268068_n

 

الهوارى
الهوارى
magdyalhawary_106115024_401890487436964_7835578940575178019_n

ويعود النجم أحمد عز لبروفات مسرحيته "علاء الدين" للمخرج مجدى الهوارى خلال الأيام القليلة المقبلة استعداداً للعرض قريبا، والتى توقفت عدة أشهر بسبب .

magdyalhawary_106034631_280710233282117_2565428584356075203_n

 

Advertisements

وشهد عرض "علاء الدين" الذى يخرجه مجدى الهوارى ويشارك فى بطولته تارا عماد "ياسمين" ومحمد ثروت "الجنى"، وهشام إسماعيل "الوزير جعفر" وسامى مغاورى "السلطان"، إسلام إبراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون"، تفاعلًا كبيرًا من الجمهور فى ليالى عرضه في وفى القاهرة، بسبب الكثير من التفاصيل المبهرة، على رأسها استخدام تقنية الهولوجرام، كما شهد المسرح ظهور أحمد عز وتارا عماد على البساط السحرى فى كل أرجاء المسرح وأعلى الجمهور.

 

magdyalhawary_107374143_292542245128064_8602056943975126479_n

 

كريم عفيفي

مسرحية علاء الدين إخراج مجدى الهوارى وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجنى)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامى مغاورى (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).

magdyalhawary_106088250_148040336885530_483047891873522502_n
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرقة "علاء الدين" على البحر.. أحمد عز والهواري يستعدان لإعادة عرض المسرحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا