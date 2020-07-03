شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة "علاء الدين" على البحر.. أحمد عز والهواري يستعدان لإعادة عرض المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المخرج مجدى الهوارى بمجموعة صور لرحلة أعضاء مسرحية "علاء الدين" على أحد الشواطئ، بينهم النجم أحمد عز والفنان محمد ثروت وكريم عفيفى ومحمد جمعة وسامى مغاورى، وذلك استعدادا لعودة عروض المسرحية مرة أخرى بعد فترة التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، وعلق على الصور عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "رحلة friendly كده مع فرقة علاء الدين انتظروا مفاجأت الرحلة".



الهوارى

ويعود النجم أحمد عز لبروفات مسرحيته "علاء الدين" للمخرج مجدى الهوارى خلال الأيام القليلة المقبلة استعداداً للعرض قريبا، والتى توقفت عدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وشهد عرض "علاء الدين" الذى يخرجه مجدى الهوارى ويشارك فى بطولته تارا عماد "ياسمين" ومحمد ثروت "الجنى"، وهشام إسماعيل "الوزير جعفر" وسامى مغاورى "السلطان"، إسلام إبراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون"، تفاعلًا كبيرًا من الجمهور فى ليالى عرضه في السعودية وفى القاهرة، بسبب الكثير من التفاصيل المبهرة، على رأسها استخدام تقنية الهولوجرام، كما شهد المسرح ظهور أحمد عز وتارا عماد على البساط السحرى فى كل أرجاء المسرح وأعلى الجمهور.

مسرحية علاء الدين إخراج مجدى الهوارى وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجنى)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامى مغاورى (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).