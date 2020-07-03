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تعرف على سبب تغيير الرقابة اسم إحدى مسرحيات أمين الهنيدى فى ذكرى رحيله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل ذكرى وفاة الفنان الكوميدى الراحل أمين الهنيدى، والذى تميز بخفة دمه وشكله الطيب الذى جعله يتربع في قلوب عشاقه من خلال أدواره المختلفة الكوميدية التي رسمت الابتسامة على وجوهم مثل  أفلام "7 أيام في الجنة"، "شنطة حمزة، وغيرها، ورغم حبه للسينما الا أنعشق الهنيدى كان للمسرح بشكل كبير، وقدم عدة مسرحيات حققت نجاحا كبيرا، وشارك خلال مسيرته الفنية بأكثر من 80 عمل فنى جعله نجما في فترة الستينات والسبعينات.

 

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كان الفن والتمثيل هوايته المفضلة منذ طفولته، فلم يكن مشواره سهلا ولكنه واجه الكثير من الصعوبات فكان من ضمن المشاركين في الصفوف الأخير لفترة طويلة ولم يكن معروفا لدى الجمهور، حتى أستطاع أن يحقق النجومية التي وصل اليها.

 

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انضم أمين الهنيدي في بداية مشواره لفرقة الريحانى وقدم معهم مسرحية واحدة، ثم التقى عبد المنعم مدبولي الذي ضمه لبرنامج ساعة لقلبك حيث قدم الهنيدي، ليلتحق بعد ذلك لفرقة تحية كاريوكا من خلال مسرحية "شفيقة القبطية"، والتي أشادت به ووصفته بأنه فنان جيد ولديه قدرات فنية كبيرة أعطته الثقة في نفسه بشكل كبير.

 

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تميز الفنان أمين الهنيدى في المسرح وذلك بسبب عشقه له، وقدم بعد انضمامه لمسرح التليفزيون، عدة أعمال ناجحة منها مسرحية "حلمك يا سى علام" و مسرحية "أصل و صورة" ومسرحية "لوكاندة الفردوس" ومسرحية "غراميات عفيفي" ومسرحية "جوزين و فرد" و أخر أعماله المسرحية "عائلة سعيدة جدا" و غيرها .

 

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ولكن هناك مسرحية ضمن هذه المسرحيات اعترضت الرقابة على اسمها في البداية، حيث اختار الفنان عبد المنعم مدبولى اسم مسرحية "حلمك يا شيخ علام" وهو الأسم التي اعترضت عليه الرقابة بسبب كلمة "شيخ"، وأجبرتهم على تغيير اسمها ليصبح "حلمك يا سى علام".

 

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حقق الفنان أمين الهنيدى أيضا نجاحا كبيرا في مجال السينما، حيث قدم عدة أفلام كوميدية صنعت له شهرة كبيرة على المستوى الجماهيرى منها، شنطة حمزة، 7 أيام في الجنة، أشجع رجل في العالم، زوجة من باريس، شهر عسل بدون ازعاج، غرام في الكرنك، القرش، القطار، الحدق يفهم.

 

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